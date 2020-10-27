Чебоксары, , 12:12 — REGNUM Прокуратура Калининского района Чебоксар заинтересовалась особенностями заключения брака между чебоксаркой и иностранным гражданином. В ведомстве считают, что он был фиктивным, женщина получила за него вознаграждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, между ответчиками, один из которых являлся иностранным гражданином, в августе 2017 в Котельниковском отделе ЗАГС Московской области заключен брак. В ходе проведённой правоохранителями проверки было установлено, что фактически супруги вместе не жили, отношений не поддерживали, а брак зарегистрирован для упрощения въезда в Россию иностранца.

«Женщина, вступившая в брак, в последующем получила вознаграждение в размере 100 тыс. рублей», — говорится, в частности, в сообщении.

Прокуратура Калининского района Чебоксары вышла в суд с иском в интересах Российской Федерации о признании брака недействительным.

Решением Калининского районного суда Чебоксар исковые требования прокуратуры о признании брака недействительным удовлетворены. Решение суда первой инстанции не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении 37-летней чебоксарки и 41-летнего жителя Московской области, которых обвинили в организации незаконной миграции. Следствие полагает, что более 30 граждан Афганистана незаконно въехали на территорию страны.

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