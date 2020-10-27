Иркутск, , 12:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 23 621 человек, причём 223 из них добавились только за последние сутки.

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Госпитализированы 3655 пациентов (+54 за последние сутки). Выздоровели 18 964 пациентов (+105 за сутки), умерли 388 (+12 за последние сутки). Жертвами иных, не связанных с COVID-19, заболеваний стали 114 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, по состоянию на 26 октября общее число выявленных в Приангарье носителей коронавируса 23 398 человек.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, тест на коронавирус которого ранее показал положительный результат, госпитализирован.

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