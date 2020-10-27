Тайга, Кемеровская область, , 12:04 — REGNUM В Кемеровской области завершился процесс над 16-летним подростком из города Тайги, обвиняемого в грабеже и незаконном проникновении в жилище. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступления были совершены в июне.

В тот день подсудимый увидел на улице подростка, из кармана которого торчал предмет, похожий на пистолет. Попросив посмотреть, он скрылся с травматическим пистолетом, который позже сдал в ломбард. Потерпевший сообщил об этом в полицию. В ходе расследования выяснилось, что накануне подозреваемый причастен к ещё одному преступлению, произошедшему накануне.

«Он проник в чужой дом, чтобы переночевать там. Соседи рассказали о незваном госте хозяйке, которая обратилась в правоохранительные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал», — отметили в управлении.

В результате суд приговорил подростка к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии.