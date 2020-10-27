Пугачёв, Саратовская область, , 12:12 — REGNUM В многоквартирном доме №58 первого микрорайона города Пугачёва Саратовской области во время дождя затопило 13 квартир. Прокуратура организовала проверку по факту затопления помещений, сообщает 27 октября пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Причиной затопления послужило некачественное выполнение работ ГУП СО «Облводоресурс» по капремонту крыши многоквартирного дома. В настоящий момент составлены акты обследования затопленных квартир. Предприятием принимаются меры по добровольному возмещению ущерба жителям пострадавших от дождя квартир.

По результатам прокурорской проверки при наличии оснований примут соответствующее решение. Ведомство держит ситуацию на контроле.

ИА REGNUM напоминает, в апреле в Саратове талые воды затопили медицинское учреждение. От паводка пострадала поликлиника в посёлке Жасминный, которая находится на первом этаже жилого дома. В пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области сообщили, что вода залила полы в здании. Подобная ситуация повторяется в этом медицинском учреждении года в год, во время таяния снега и проливных дождей. Ливневая канализация в этом районе не справляется с отводом воды.

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