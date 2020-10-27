Барнаул, , 11:57 — REGNUM По данным оперативного штаба на 27 октября, к настоящему времени в Алтайском крае выявлено 18 347 носителей SARS-CoV-2, причём только 214 из них добавились за последние сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5610 человек, + 40 за последние сутки) и ОРВИ (6947 человек, + 160 за последние сутки).

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Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 414 пациентов (минус три пациента за последние сутки), к ИВЛ подключены 149 пациентов (минус два пациента за сутки). За последние 24 часов не обошлось без 11 новых летальных случаев. Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 726 человек.

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. Сначала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 372 (+12 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победил 15 581 пациент (+233 за сутки).

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