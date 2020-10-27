Киншаса, , 11:59 — REGNUM Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК) ликвидировали 27 постанцев из Руанды и Бурунди в нестабильном восточном регионе страны, сообщает Руандийское информационное агентство (RNA) со ссылкой на сообщение представителя ВСДРК.

В соответствии с заявлением, руандийские и бурундийские вооруженные группировки были вытеснены из своих опорных пунктов в ходе «крупномасштабной» операции в провинции Южное Киву.

В сообщении говорилось, что армия ДР Конго нанесла удар по бурундийской повстанческой группировке «Красная Табара» и группировке «Демократические силы освобождения Руанды» (ДСОР), которые активно действуют в восточном регионе ДР Конго.

Как передавало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы ДР Конго захватили штаб-квартиру бурундийской группировки.

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