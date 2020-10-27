Грозный, 27 октября 2020, 11:41 — REGNUM В Чечне в результате перестрелки между сотрудниками ОМОНа и СОБРа погибли два человек, сообщает 27 октября ТАСС.
Инцидент произошел в селе Ачхой-Мартан рядом с местным кафе. В результате перестрелки погиб сотрудник Росгвардии и один гражданской. Причины стрельбы устанавливаются, работает следственная группа.
Источник отмечается, что правоохранительные органы также уточняют число пострадавших лиц.
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