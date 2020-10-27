Ульяновск, , 11:38 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 32-летнему мужчине, который облил и поджёг свою сожительницу. Он получил за смерть женщины 9,6 лет лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено вечером 9 июля 2020 года в одном из посёлков Ульяновской области. Правоохранители установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударил свою сожительницу по голове, затем облил бензином и поджёг. Отмечается, что в результате женщина получила ожоги 90% тела и скончалась 10 июля.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»), назначив 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить родственникам погибшей 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства в 2016 году двух братьев-предпринимателей. В совершении преступления подозреваются бизнесмен и его сообщник.

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