Кызыл, , 11:22 — REGNUM Жители Тувы продолжают попадаться на уловки мошенников, несмотря на регулярные предупреждения со стороны правоохранителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в этот раз 52-летний мужчина из Кызыла лишился около 525 тыс. рублей, пытаясь их «спасти».

Злоумышленники позвонили ему с неизвестного номера, и, представившись сотрудниками банка, заявили о попытках аферистов оформить на его имя кредит. Чтобы избежать этого, мужчине предложили самому взять кредит в 450 тыс. рублей. Звонившие также убедили жертву не сообщать в банк о звонке.

«Не сомневаясь в правдивости слов звонивших, мужчина, следуя указаниям аферистов, оформил в банке кредит на указанную сумму. Затем мошенники сообщили потерпевшему, что ему необходимо снять все имеющиеся на счету денежные средства и перевести на безопасный резервный счет, что и было выполнено последним», — отметили в ведомстве.

В результате мужчина лишился не только денег, полученных в кредит, но и 75 тыс. рублей, имевшихся у него на счету. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне общего снижения преступности за первые девять месяцев 2020 года, в Туве резко (на 65%) возросло число случаев мошенничества с использованием сети интернет и мобильной связи. Всего аферистам удалось похитить у граждан более 25 млн рублей.

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