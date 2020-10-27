Манила, , 11:01 — REGNUM Три человека погибли и десятки других пропали без вести в результате тайфуна «Молаве», вызвавшего наводнения на Филиппинах, сообщает CNN Indonesia.

Тайфун обрушился на Филиппины, затопив деревни и сельскохозяйственные угодья. Тайфун также повредил линии электропередач и разрушил сотни домов. Тысячи жителей теперь размещены в центрах эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 1800 человек были эвакуированы в связи с приближением тропического шторма «Молаве» из двух регионов в южной части острова Лусон на Филиппинах.

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