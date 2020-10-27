Магадан, Магаданская область, , 11:20 — REGNUM В селе Тауйск Магаданской области на берег Охотского моря штормом выбросило тысячи мидий. Местные жители не растерялись и собрали «урожай». Но всех волновал вопрос: почему морские обитатели оказались на берегу? Учёные высказали своё мнение.

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По мнению океанолога, автора научной публикации о Тауйской губе Охотского моря Якова Радченко, произошедшее имеет одно объяснение — природное. В этом месте Охотского моря наблюдается интенсивная динамика вод, очень большие приливы — до пяти метров амплитудой, подвижный песчано-гравийный берег, подверженный влиянию волн.

«Ничего удивительного в том, что периодически выносит на берег какие-то организмы, которые живут вот в этой прибрежной зоне. Это вполне нормальное явление, тем более, для такого периода, как сейчас, когда идёт перестройка атмосферных процессов с летнего на зимний», — пояснил «Вести.ru» Яков Радченко.

Эту версию поддерживает и биолог Вячеслав Жарников, который много лет изучает моллюсков и даже стал автором стартапа по выращиванию мидий.

«Моллюски довольно молодые, то есть либо очень молодые, либо среднего возраста. Можно предположить, что с какой-то периодичностью с молодыми мидиями такое происходит. Просто не в таком объёме», — считает научный сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО РАН Вячеслав Жарников.

При этом моллюски теперь не обязательно погибнут — они довольно долго могут жить без воды, зарываясь в песок. Так что, вполне вероятно, приливом их унесет назад в море.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Чумикан Хабаровского края сотрудник госинспекции по маломерным судам МЧС спас жизнь трём попавшим на мелководье во время сильного отлива белухам.