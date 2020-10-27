Конакри, , 10:55 — REGNUM По меньшей мере 21 человек погиб в результате беспорядков, последовавших за оглашением результатов выборов в Гвинее в начале этого месяца. Об этом сообщает ВВС Africa.

Журналисты отмечают, что столкновения между сторонниками оппозиции и силами безопасности продолжились в минувшие выходные, 24 и 25 октября, когда избирательная комиссия подтвердила переизбрание президента Альфы Конде.

Представитель оппозиции, который заранее объявил себя победителем, заявил, что Конде нарушил закон, когда в марте провел конституционный референдум, чтобы получить право снова баллотироваться на выборах.

Организация Объединенных Наций и Африканский союз направили посредников в Гвинею, чтобы попытаться разрешить возникший после выборов кризис.

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