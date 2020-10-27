Ртищево, , 10:59 — REGNUM В Саратовской области в отношении 40-летней женщины возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погиб 16-летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Подозреваемая 26 октября в 14:40, управляя автомобилем «Kia-Rio», двигалась по проезжей части улицы Красная в городе Ртищево. Напротив дома №10, в зоне действия дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 км/ч и «Дети», автоледи совершила наезд на своей полосе движения на 16-летнего юношу, переходившего дорогу справа-налево, по ходу движения автомобиля. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. Водитель легковушки с места аварии скрылась и была установлена сотрудниками ГИБДД.

В отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, 14 октября в городе Петровск Саратовской области грузовик марки «КамАЗ» совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Читайте также: Под Саратовом КамАЗ сбил 12-летнего велосипедиста