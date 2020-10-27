Пенза, , 10:44 — REGNUM В Пензе административная комиссия совместно с прокуратурой провела рейд по пресечению парковок на газонах, детских и спортивных площадках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие по выявлению нарушений организовали 26 октября. Всего к административной ответственности за этот день привлечено 125 автовладельцев. Как отмечают в пресс-службе мэрии, главная цель такой работы — не оштрафовать, а обеспечить сохранность цветников и газонов. Владельцев автомобилей призывают оставлять транспортные средства на специально отведенных для этого местах, либо на автостоянках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Петербурге вводят новые штрафы за парковку транспортных средств в неположенных местах, в том числе во дворах. Соответствующее постановление поддержали на заседании правительства.

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