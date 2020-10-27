Уфа, , 10:28 — REGNUM Женщина и два ребенка погибли во время пожара в жилом доме в деревне Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 26 октября спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в д. Новософиевка Федоровского района.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит жилой дома на двух хозяев на площади 80 кв. метров. Помимо этого, огонь прошелся и по надворным постройкам. Вскоре пожар был ликвидирован.

Сообщается, что во время тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины 1979 года рождения и детей 2015 и 2017 годов рождения.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль его расследование.

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