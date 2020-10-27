Москва, , 10:21 — REGNUM На западе Москвы образовалась плёнка на поверхности Москвы-реки, сообщает 27 октября РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что возле одного из домов на набережной Шевченко заметили радужную плёнку из нефтепродуктов, а также мусора. Протяжённость пятна составляет порядка 100 метров, ширина — два метра.

Согласно информации, на месте уже работают специалисты, прибыли катера спасателей и ГУП «Мосводосток».

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку появившейся в соцсетях информации о появлении масляных пятен в реке Енисей.

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