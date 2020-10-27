Чойский район, Алтай, , 10:17 — REGNUM В Республике Алтай оштрафовали торговую сеть за реализацию просроченной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, после жалоб потребителей на систематические нарушения сотрудники ведомства проверили магазин.

«На момент проверки в магазине на реализации находились: просроченная молочная продукция, рыбные пресервы, бананы с признаками гнили, консервы с деформацией», — отметили в управлении.

Кроме того, были выявлены другие нарушения, в частности в холодильных камерах и на складе не проводился контроль температурного режима. Работники магазина не представили личные медицинские книжки.

По итогам проверки торговую сеть привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тыс. рублей. Компания попыталась обжаловать решение, однако Арбитражный суд, как отмечается, поддержал позицию Роспотребнадзора.