Казань, , 10:47 — REGNUM Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») в отношении руководителя Казанского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств — центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщает 27 октября пресс-служба ведомства.

Подозреваемый по предварительному сговору с подчиненными сотрудниками и не установленными лицами, используя свое служебное положение, с января 2018 года по сентябрь 2019 года путем обмана и злоупотребления доверием, похитили у ОАО «РЖД» более 450 тыс. рублей, путем оформления фиктивных документов, нелегитимным начислением оплаты по договорам и передачей денежных средств.

В служебных помещениях и в жилищах подозреваемого проводятся обыски. С целью недопущения подобных случаев в адрес руководства железной дороги готовят представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению аналогичных преступлений и усилении контроля за работой подчиненных. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по подозрению в совершении мошенничества и превышении служебных полномочий задержали и. о. главы исполкома Муслюмовского района. Подозреваемый свою причастность к совершению преступлений не признал.

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