Южно-Сахалинск, , 10:15 — REGNUM Водолазы обследовали севший на мель у берегов Сахалина сухогруз «Меркурий Оушен» (флаг Панамы) с 20 гражданами Мьянмы на борту. Утечки нефтепродуктов не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Тем не менее к месту происшествия доставлены боновые заграждения и абсорбент, на случай если ситуация ухудшится.

В Углегорском районе действует режим повышенной готовности. Специалисты в круглосуточном режиме следят за ситуацией.

К проведению спасательной операции всё готово, но из-за погодных условий задерживает буксир «Берингов пролив». Его прибытие ожидается в 23:00 27 октября по местному времени (15:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM сухогруз с экипажем на борту сорвало с рейда во время шторма и вынесло на мель у берегов острова Сахалин 26 октября.