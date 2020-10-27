Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM Официальный портал мэрии Екатеринбурга оказался атакован неизвестными хакерами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии местным СМИ.

Как передаёт портал «Е1», сайт неожиданно прекратил загружаться у пользователей. В мэрии уточнили, что это случилось из-за DDoS-атаки, начавшейся в ночь с 26 на 27 октября 2020 года.

«Нашими специалистами работоспособность портала оперативно восстановлена», — уточняют в мэрии.

Отметим, что у многих пользователей пока не удаётся зайти на портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее злоумышленники атаковали сайт Общественной палаты России. Хакеры организовали DDoS-атаку на портал. IP-адрес, с которого произведено нападение на сайт, был зарегистрирован на Украине.

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