Москва, , 09:40 — REGNUM В Египте расследуются обстоятельства нападения акулы на трех украинских туристов в Красном море в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подробности: У берегов Египта на граждан Украины напала акула

По данным Министерства окружающей среды Египта, скорее всего, будет принято решение о поиске акулы. Также было сделано 10 лет назад — в декабре 2010 года.

Тогда в Шарм-эль-Шейхе произошла серия нападений акул на туристов. Были ранены четверо граждан России и Украины, погиб турист из Германии. Причина нападения — трупы овец, которых фермеры сбросили в море.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в египетском городе Шарм-эль-Шейх от нападения акулы пострадали двое украинских туристов (мама и мальчик 13-ти лет) и сопровождающий их гид.

Читайте также: При нападении акулы на курорте Египта погиб гражданин Чешской Республики