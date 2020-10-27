Ленск, Якутия, , 09:33 — REGNUM В Ленске Якутии возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины за покушение на изнасилование и убийство 67-летней пенсионерки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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В ходе следствия установлено, что 10 октября мужчина был в гостях у соседа, выпивали. После того, как хозяин квартиры уснул, подозреваемый с его матерью продолжил застолье у себя дома.

В какой-то момент между ними возникла ссора, и мужчина, используя кухонный нож, нанёс женщине множественные удары по различным частям тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, а мужчина лёг спать.

Проснувшись он не признался в убийстве и две недели для родственников убитой женщины придумывал разные версии её отсутствия, в частности, что она уехала в гости к его сестре.

При этом мужчина пытался несколько раз покончить с собой, уходил в лес, но возвращался в свою квартиру к трупу соседки.

«23 октября к нему прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тело, и доставили мужчину в отдел. На допросе он признался в совершенном преступлении и дал следователю показания. Следствие продолжается», — пояснили оперативники.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Екатеринбурга почти год жил в квартире с трупом своей матери. Тревогу забили соседи.