Кемерово, , 09:18 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего за весь период пандемии здесь скончались 206 человек.

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Среди умерших за сутки четверо женщин 46, 49, 52 и 72 лет, а также мужчина 1953 года рождения. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, в ряде случаев COVID-19 был осложнён сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, церебрального атеросклероза.

У жительницы Киселевска 1971 года рождения болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, анемии, ожирения 2 степени.

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