Вашингтон, , 09:17 — REGNUM На северо-восточное побережье полуострова Юкатан обрушился Ураган «Дзета» (Zeta). Об этом 27 октября сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По информации центра, ураган обрушился на побережье Юкатана в северном направлении от мексиканского города Тулум.

Также указывается, что скорость ветра в пределах урагана в настоящее время превышает 36 м/с и уточняется, что он со скоростью 20 км/ч передвигается в направлении северо-запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор штата Луизиана (США) Джон Бел Эдвардс в связи с приближением урагана «Дзета» ввёл в штате режим чрезвычайной ситуации.