Белово, Кемеровская область, , 09:06 — REGNUM В посёлке Инской Кемеровской области правоохранители начали проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна второго этажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Полицейские установили, что мальчик жил в комнате общежития вместе с матерью и её сожителем. Инцидент произошёл, когда находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина уснула. Ребёнок забрался на подоконник и выпал в окно. Врачей вызвала соседка, ставшая очевидицей происшествия.

«Врачи диагностировали ребенку закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы и кому», — добавили в министерстве.

Как отмечается, решение по инциденту будет принято по итогам проверки.

Читайте также: В Пензе из окна восьмого этажа выпал 9-летний мальчик