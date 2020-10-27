Лаишевский район, Татария, , 09:07 — REGNUM На реке Кама неподалеку от населенного пункта Атабаево Лаишевского района Татарии произошла посадка баржи на мель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в три часа утра 26 октября на 1406 км. Установлено, что при движении по маршруту Котловка — Казань состава из двух барж, груженных песко-гравийной смесью, и теплохода-толкача «Порт-Артур» одна из барж села на мель. Для перегрузки груза к месту происшествия был направлен тягач с баржой. Препятствий для других судов не было, так как баржа находилась за левой кромкой судового хода. В результате случившегося повреждений судов, признаков их водотечности и разлива нефтепродуктов не обнаружено.

Республиканская транспортная прокуратура организовала проверку законодательства о безопасности судоходства, движения и эксплуатации водного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на Неве, на Ивановских порогах в 20 км от Петербурга, села на мель баржа с нефтепродуктами. Во время происшествия на борту судна находилось 11 членов экипажа. Причину, из-за которой в Кировском районе Ленинградской области села на мель баржа с нефтепродуктами, выяснят следователи.

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