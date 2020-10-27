Пешавар, Пакистан, , 08:56 — REGNUM Количество погибших из-за взрыва, который прогремел в семинарии города Пешавар в Пакистане, увеличилось до семи. Об этом 27 октября сообщает газета Dawn со ссылкой на данные медиков.

Также указывается, что число пострадавших в результате взрыва составляет примерно 70 человек и уточняется, что среди погибших и раненых множество учеников данного учебного заведения.

Кроме того, отмечается, что среди раненных двое учителей семинарии и добавляется, что, как сообщил представитель медучреждения, всем пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медпомощь.

При этом отмечается, что, по предварительным данным правоохранителей, неизвестным на территорию семинарии было пронесена сумка с находящимся в ней самодельным взрывным устройство. В данный момент место взрыва оцеплено, идет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрыва в здании семинарии в городе Пешавар погибли двое детей, еще 20 получили ранения различной степени тяжести.