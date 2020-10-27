Минусинск, Красноярский край, 27 октября 2020, 08:45 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края выявили бешенство у домашней собаки, диагноз подтверждён Краевой ветеринарной лабораторией. Как сообщили ИА REGNUM в Минусинском отделе ветеринарии, собака с бешенством проявила агрессию и покусала ребёнка.
Животное содержалось в вольере, от бешенства не прививалась. Проводятся карантинные мероприятия. В Минусинске организована вакцинация животных.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Подмосковья жалуются на частые встречи с лисами в черте населённых пунктов.
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