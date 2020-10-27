Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители задержали 28-летнюю женщину по обвинению в убийстве бывшего сожителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, задержанная рассказала, что 25-летний молодой человек сам напоролся на нож.

Трагедия произошла вечером 25 октября. По версии следствия, подозреваемая в тот день распивала спиртные напитки вместе с бывшим сожителем. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина признался девушке в любви, после чего попытался отобрать у неё телефон, чтобы позвонить и рассказать о своих чувствах её парню.

«Обвиняемая стала сопротивляться, после чего схватила на кухне нож, намереваясь напугать собутыльника, и затем нанесла ему удар клинком в грудь. Через некоторое время из-за нарастающей кровопотери потерпевший потерял сознание», — добавили в следствии.

Девушка позвонила в полицию и скорую. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в больнице на утро следующего дня. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой предъявлено обвинение. Следователи также проверяют её версию событий.