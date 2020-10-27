Шарм-эль-Шейх, Египет, , 08:38 — REGNUM В египетском городе Шарм-эль-Шейх двое граждан Украины пострадали от нападения акулы. Об этом сообщила 26 октября пресс-служба туристического оператора JoinUp.

Инцидент произошёл на территории заповедника «Рас Мохаммед», где остановка экскурсионных яхт запрещена с 2019 года.

«Сначала туристы обратились к гиду в отеле по по вопросу приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали», — сказано в сообщении.

В результате нападения травмы получила женщина и её 12-летний сын, а также инструктор, который проводил экскурсию. У женщины глубокие раны от укусов, а мальчик лишился руки ниже локтя. Пострадавшие прооперированы.

В пресс-службе туроператора отметили, что все расходы, связанные с оказанием помощи, оплатит правительство Египта, а также напомнили, что занятие подводным плаванием является исключением и не входит в перечень страховых случаев, а значит пострадавшие не получат компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Болгарии недалеко от Варны было найдено тело погибшего украинского туриста, утонувшего в Чёрном море.

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