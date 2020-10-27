Иркутск, , 08:29 — REGNUM Поиски самолета Ан-2 из Республики Бурятия, который пропал в июле текущего года, возобновили в Иркутской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«С сегодняшнего дня на территории Иркутской области возобновились поиски самолета Ан-2, который не вышел на связь 19 июля, вылетев из Республики Бурятия», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в состав поисковой группы входят сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области, Минобороны РФ и областной пожарно-спасательной службы.

Кроме того, отмечается, что место вероятного нахождения пропавшего Ан-2 установлено с помощью анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа данного самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что в Иркутской области возобновляют поиски самолета Ан-2, вылетевшего из Бурятии и пропавшего 19 июля 2020 года.