Иркутск, 27 октября 2020, 08:29 — REGNUM Поиски самолета Ан-2 из Республики Бурятия, который пропал в июле текущего года, возобновили в Иркутской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«С сегодняшнего дня на территории Иркутской области возобновились поиски самолета Ан-2, который не вышел на связь 19 июля, вылетев из Республики Бурятия», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в состав поисковой группы входят сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области, Минобороны РФ и областной пожарно-спасательной службы.
Кроме того, отмечается, что место вероятного нахождения пропавшего Ан-2 установлено с помощью анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа данного самолета.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что в Иркутской области возобновляют поиски самолета Ан-2, вылетевшего из Бурятии и пропавшего 19 июля 2020 года.