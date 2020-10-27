Киншаса, , 08:28 — REGNUM Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДР Конго) захватили штаб-квартиру бурундийской повстанческой группировки на востоке страны. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил ДР Конго.

В соответствии с заявлением, члены «Национальных сил освобождения» бежали в лес после трех дней интенсивных боев.

Представитель вооруженных сил отметил, что в эти дни также велись бои против руандийской повстанческой группировки.

Напомним, ряд руандийских и бурундийских повстанческих группировок базируются на востоке ДР Конго вместе с десятками местных ополченцев.