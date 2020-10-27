Хабаровск, , 08:25 — REGNUM В Хабаровске специалисты краевой дирекции спортивных сооружений оценили ущерб набережной, нанесённый паводком. Начать восстановительные работы планируется до наступления холодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Отмечается, что верхняя набережная в более хорошем состоянии, грунт нигде не просел. Ливнёвки справились с сильным потоком воды. В основном пострадала нижняя часть набережной, которая полностью оказалась в воде. Часть террасной доски придётся заменить.

Из-за напора воды сместились бетонные плиты, которые формируют гидрозащитный каркас набережной. Ремонтные работы на набережной будут выполняться по погодным условиям.

Как сообщало ИА REGNUM, число населённых пунктов, которые находятся в зоне действия паводка на реке Амур в Хабаровском крае, постепенно сокращается.