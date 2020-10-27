Курган, , 08:08 — REGNUM В Курганской области из-за метели и гололёда введены ограничения для движения междугороднего пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Зауралья.

«В связи с выпадением большого количества осадков в виде снега, порывами ветра до 20 м/с, ограниченной видимостью, понижением температуры, образованием зимней скользкости возникает реальная угроза жизни и здоровья людей», — отмечают дорожные полицейские.

В Тюмени по причине аналогичных погодных условий отменены все утренние рейсы междугородних автобусов в Курган, Шадринск, Куртамыш.