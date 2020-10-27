Исламабад, 27 октября 2020, 07:53 — REGNUM Взрыв прогремел в здании семинарии в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа.
Сообщается, что на момент взрыва в здании находилось большое число учащихся. В результате происшествия погибли двое детей, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Пока причина взрыва неизвестна. В настоящее время полиция выясняет, является ли произошедшее террористическим актом.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Пакистане произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате происшествия погибли три человека, еще 15 получили различные ранения.
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