Ханты-Мансийск, , 07:38 — REGNUM В Югре бывший сотрудник МЧС подозревается в махинациях со страховкой автомобиля. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, сотрудник МЧС, занимая руководящую должность в пожарном спасательном отряде города Нижневартовска, получил от представителя сервисного центра 300 тыс. рублей, перечисленных страховой компанией на ремонт автомобиля, который никто не чинил. Деньги спасатель потратил на собственные нужды.

Сотрудник МЧС подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).