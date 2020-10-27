Елизово, Камчатский край, , 07:22 — REGNUM Возгорание произошло в кооперативном гараже в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке Пионерском на улице Бонивура. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и не дали распространиться огню на большой площади. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Калуге в гараже частного дома произошел хлопок газа. В результате происшествия погиб один мужчина, еще один получил серьезные травмы.