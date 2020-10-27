Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Интервью для ТВ-шоу Good Morning America («Доброе утро, Америка») решил отложить глава аппарата Белого дома Марк Медоуз после выстрелов рядом с его домом в штате Вирджиния. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции.

Представитель американской администрации отметил, что после звуков стрельбы ему пришлось укрываться в своей квартире. Он добавил, что новая дата для интервью еще не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа президент США Дональд Трамп вынуждено прервал свой брифинг и покинул зал для прессы в Белом доме из-за выстрелов недалеко от здания.

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