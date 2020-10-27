Ульяновск, , 07:05 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области с экс-руководителя подразделения муниципального органа взысканы средства, полученные в качестве взятки. Об этом региональная прокуратура.

Перед судом предстала бывший начальник одного из отделов администрации Карсунского района. Правоохранители установили, что весной 2017 года к ней обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в получении вне очереди социальной выплаты по программе устойчивого развития сельских территорий.

По данным следствия, злоумышленница попросила за «услугу» 80 тыс. рублей, организовав исключение из списков участников федеральной целевой программы другой женщины.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Суд признал фигуранта уголовного дела виновным, назначив 200 тыс. рублей штрафа.

После судебного решения прокурор района вышел в суд с иском о взыскании с осуждённой в доход России всей суммы взятки. Суд удовлетворил прокурорское заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей». Ему инкриминируют получение более полумиллиона рублей взятки.

Подробнее: Экс-директора ульяновского музея обвинили во взяточничестве