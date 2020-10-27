Калининград, , 07:12 — REGNUM В Калининграде в результате пожара в частном доме погибли три человека. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в ночь на 27 октября, в 01:46 по местному времени. Прибывшие на место подразделения обнаружили, что по адресу: ул. Гончарова, 5, в частном нежилом доме с мансардой площадью 120 кв. метров возникло возгорание площадью 50 кв. метров.

Пожар был оперативно локализован. В его тушении были задействованы 29 человек и девять единиц спецтехники.

По уточнённым данным, на месте пожара были обнаружены три тела.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о гибели детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае рассмотрят в Солнечном районном суде региона — Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура утвердила обвинения по делу о гибели детей в «Холдоми»