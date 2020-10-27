Сакраменто, США, , 06:36 — REGNUM Предписание покинуть свои дома для более 100 тысяч жителей Калифорнии выпустили власти этого американского штата в связи с угрозой распространения природных, пожаров, сообщает агентство Associated Press.

Речь идет об опасности, возникшей из-за двух возгораний в округе Ориндж. Их общая площадь составляет 33,6 кв. км. Для борьбы с указанными пожарами задействовали приблизительно 700 пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября из-за сильных ветров и пожаров в Калифорнии произошли массовые отключения электроэнергии в 36 округах штата.

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