Южно-Сахалинск, , 06:15 — REGNUM Возгорание произошло в частном доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что пожар произошел утром 27 октября в частном доме у бульвара Освободителей. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 8 минут после поступления сигнала о возгорании. К этому времени в доме горела микроволновая печь, общая площадь возгорания оценивается в два квадратных метра.

Возгорание было полностью ликвидировано, в тушении пожара принимали участие шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пожар произошел в частном доме в Саратове. В результате происшествия пострадали четыре человека, включая подростка и маленькую девочку. Пожар был ликвидирован.