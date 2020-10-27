Новый Орлеан, США, , 06:03 — REGNUM Губернатор штата Луизиана (США) Джон Бел Эдвардс в связи с приближением урагана «Сета» ввёл в штате режим чрезвычайной ситуации. Об этом он 26 октября объявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня я объявил чрезвычайное положение перед ураганом «Сета». Настало время для всех жителей Луизианы подготовиться», — написал Эдвардс.

По его словам, ураган «продолжает движение в северо-западном направлении с возможным кратковременным выходом на берег Юкатана». Наиболее «серьёзные удары» урагана по штату ожидаются в среду и четверг.

Также губернатор предостерёг жителей, использующих генераторы.

«Если вы используете генератор, будьте осторожны. Большинство смертей от «Лауры» произошло из-за неправильного использования генераторов», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, приближающийся к мексиканскому побережью (штат Кинтана-Роо) тропический шторм «Сета» усилился до урагана первой категории.

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