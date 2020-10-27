Кали, Колумбия, , 05:44 — REGNUM В Колумбии жертвами массового ограбления в ресторане стали 15 человек. Об этом в 26 октября сообщает радиостанция La FM.

По свидетельству очевидцев, вооружённые огнестрельным оружием преступники в количестве до 14 человек ворвались в ресторан, расположенный в районе Сан-Антонио города Кали (департамент Валье-дель-Каука) около полуночи, с 25 на 26 октября.

В заведении преступники ограбили 14 посетителей и одного работника, после чего скрылись на мотоциклах.

Прибывший на место инцидента через несколько минут после вызова полицейский патруль не стал вмешиваться в происходящее, поскольку опасался, что на помощь налётчикам придут обнаруженные неподалёку сообщники на мотоциклах.

В настоящее время власти начали поиск грабителей, в то время как предприниматели в этом районе «требуют от властей большего присутствия и более частого патрулирования».