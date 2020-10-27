Гавана, , 05:44 — REGNUM На Кубе в результате аварии с пассажирским автобусом 26 октября погибли два человека и 16 пострадали. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Трагедия произошла в восточной части Кубы, вблизи населённого пункта Пьедреситас (провинция Камагуэй). По неизвестной пока причине пассажирский автобус перевернулся, что привело к гибели не менее двух человек и травмированию ещё шестнадцати.

По данным агентства, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Все раненые получают медицинскую помощь в местных больницах.

Правоохранительные органы начали расследование причин произошедшего.

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