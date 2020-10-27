Хабаровск, , 04:46 — REGNUM Уголовное дело о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае рассмотрят в Солнечном районном суде региона — генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: Экс-директор лагеря, в котором погибли дети, отправлен под домашний арест

Обвинение предъявлено бывшим руководителю организации и директору лагеря «Холдоми» Максиму Кузнецову, а также начальнику отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву.

Двух руководителей обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Третий фигурант уголовного дела обвиняется в халатности.

Следствием установлено, что в июле 2019 года на территории детского оздоровительного лагеря в Солнечном районе Хабаровского края было размещено в палатках 189 подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

В нарушение правил пожарной безопасности в палатках были установлены электрообогреватели, которые включали дети сами. Неполадки в работе тепловентиляторов привели к пожару и гибели четырёх детей. Ещё шестеро получили ожоги различной степени тяжести.

В лагере отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, в том числе в ночное время.

При этом обвиняемый в халатности начальник отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю был в лагере за несколько дней до трагедии в целях проведения противопожарных инструктажей и тренировки по эвакуации детей, несмотря на увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности, не принял мер к их устранению руководством лагеря.

Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном детском лагере «Холдоми» под Хабаровском возник пожар, в результате которого погибли дети.

Разрешения на проживание в палатках не было.