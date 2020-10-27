Москва, , 02:49 — REGNUM Пожар в здании на территории бывшего завода «Серп и Молот» по улице Золоторожский Вал в Москве потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС по российской столице.

Огнем было охвачено около 700 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в городе Дербенте в Дагестане произошел пожар на территории коньячного завода. В результате происшествия никто не пострадал.

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