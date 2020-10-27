Тегеран, , 02:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано сейсмологами 27 октября в центральных районах Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 168 километрах на северо-восток от города Йезд, крупнейшего города одноимённой провинции с населением около 505 тысяч человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине 20 километров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5 произошло в индонезийской провинции Центральное Сулавеси.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение потрясло провинцию Индонезии Центральное Сулавеси