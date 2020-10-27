Дамаск, , 01:31 — REGNUM Атака неустановленных лиц в городе Эс-Санамейн на юге Сирии закончилась гибелью главы горсовета Абделя Саляма Хеймада, сообщает агентство SANA.

Нападение осуществили двое боевиков, которые двигались на мотоциклах. Помощник Хеймада был ранен в ногу и доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября террористы заминировали автомобиль в сирийской столице Дамаск. В результате произошедшего взрыва погиб муфтий города шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни.

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