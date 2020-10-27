Тегеран, , 09:02 — REGNUM 25 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил произошедший в Афганистане теракт, заявив, что афганские студенты стали жертвами непрерывного насилия и бесконечной войны, которую они никогда не выбирали. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем твиттере официальный представитель МИД Ирана отметил: «Братский для иранского народа Афганистан в очередной раз получил ранения от слепого терроризма. Сегодня Иран оплакивает жертв, павших от рук и оружия террористов».

Осудив ужасное преступление против человечества, Хатибзаде передал свои соболезнования афганскому правительству и народу, выразив надежду на скорейшее установление мира и безопасности в соседней стране.

Напомним, что террорист-смертник взорвал себя возле образовательного центра в афганской столице, убив по меньшей мере 18 человек и ранив еще 57, согласно заявлению министерства внутренних дел Афганистана.